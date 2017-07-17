Комментатор Нобель Арустамян заявил, что полузащитник «Рубина» Максим Канунников может не перейти в .

«Рубин» или «Спартак»: кому больше нужен Канунников? Это очень дискуссионная тема, и вопрос не только в игровых качествах Канунникова.

У не получилось приобрести Полоза и Ерохина, и сейчас клуб из Казани дорожит всеми игроками с российским паспортом. Максим – россиянин, и поэтому крайне нужен Бердыеву. И потом схема трансфера вызывает вопросы. Не думаю, что «Рубин» просто так отпустит игрока.

Что касается «Спартака» — это скорее оглядка на новый формат лимита, который заставит любую команду РФПЛ иметь много российских футболистов», — сказал Арустамян.