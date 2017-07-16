Бывший нападающий «Барселоны» и «Милана» передал впечатления от визита в Россию.

«Я уже много раз сюда приезжал, и каждый раз меня встречают очень тепло. С каждым разом мне здесь больше и больше нравится. Увы, я слишком стар для того, чтобы возобновить карьеру в России.

Надеюсь, в скором времени вновь приеду в Россию. Мне тут очень нравится», – сказал бразилец.

Роналдиньо в Грозном принял участие в мероприятиях, которые «Ахмат» приурочил к началу сезона.

«Ахмат» открывает сезон. Это что-то нереальное