Роналдиньо: «Увы, я слишком стар, чтобы возобновить карьеру в России»
Бывший нападающий «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо передал впечатления от визита в Россию.
«Я уже много раз сюда приезжал, и каждый раз меня встречают очень тепло. С каждым разом мне здесь больше и больше нравится. Увы, я слишком стар для того, чтобы возобновить карьеру в России.
Надеюсь, в скором времени вновь приеду в Россию. Мне тут очень нравится», – сказал бразилец.
Роналдиньо в Грозном принял участие в мероприятиях, которые «Ахмат» приурочил к началу сезона.
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