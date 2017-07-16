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    Роналдиньо: «Увы, я слишком стар, чтобы возобновить карьеру в России»

    Теги Премьер-лига Россия Роналдиньо Ахмат

    Бывший нападающий «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо передал впечатления от визита в Россию.

    «Я уже много раз сюда приезжал, и каждый раз меня встречают очень тепло. С каждым разом мне здесь больше и больше нравится. Увы, я слишком стар для того, чтобы возобновить карьеру в России.

    Надеюсь, в скором времени вновь приеду в Россию. Мне тут очень нравится», – сказал бразилец.

    Роналдиньо в Грозном принял участие в мероприятиях, которые «Ахмат» приурочил к началу сезона.

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