Плющенко, Черчесов, Басков, Пригожин и Верник прилетели на первый матч «Ахмата»

Группа знаменитостей прибыла на первый официальный матч «Ахмата» в сезоне.

Игра с станет для грозненской команды первой с момента переименования. Ранее клуб из столицы Чеченской республики носил название «Терек».

В Грозный прилетели фигурист Евгений Плющенко, тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, продюсер Иосиф Пригожин, шоумен Игорь Верник, поп-исполнители Валерия и Николай Басков. Ранее стало известно, что игру посетит бывший нападающий «Барселоны» и «Милана» . Плющенко сфотографировался с бразильцем, сопроводив снимок хэштегом «ахматсила».

Фото: инстаграм «Ахмата»

Фото: инстаграм Евгения Плющенко

Роналдиньо в Грозном. Что он там делает?