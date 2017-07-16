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    Плющенко, Черчесов, Басков, Пригожин и Верник прилетели на первый матч «Ахмата»

    Теги Амкар Станислав Черчесов Премьер-лига Россия Роналдиньо Евгений Плющенко светская хроника Ахмат светская хроника фото фото

    Группа знаменитостей прибыла на первый официальный матч «Ахмата» в сезоне.

    Игра с «Амкаром» станет для грозненской команды первой с момента переименования. Ранее клуб из столицы Чеченской республики носил название «Терек».

    В Грозный прилетели фигурист Евгений Плющенко, тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, продюсер Иосиф Пригожин, шоумен Игорь Верник, поп-исполнители Валерия и Николай Басков. Ранее стало известно, что игру посетит бывший нападающий «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо. Плющенко сфотографировался с бразильцем, сопроводив снимок хэштегом «ахматсила».

    Фото: инстаграм «Ахмата»

    Фото: инстаграм Евгения Плющенко

    Роналдиньо в Грозном. Что он там делает?

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