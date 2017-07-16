Карл-Хайнц Румменигге: «Милан» интересуется Ренату, но соглашения пока нет»
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался на тему возможного перехода хавбека Ренату Саншеша в «Милан».
«Могу подтвердить, что «Милан» заинтересован в Ренату Саншеше. Но финансовые условия пока не согласованы», – описал ситуацию функционер.
«Милан» хотел арендовать полузащитника у «Баварии» на два года с правом впоследствии выкупить футболиста.
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