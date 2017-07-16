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    Карл-Хайнц Румменигге: «Милан» интересуется Ренату, но соглашения пока нет»

    Теги Бавария Милан бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге серия А Италия возможные трансферы Ренату Саншеш

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался на тему возможного перехода хавбека Ренату Саншеша в «Милан».

    «Могу подтвердить, что «Милан» заинтересован в Ренату Саншеше. Но финансовые условия пока не согласованы», – описал ситуацию функционер.

    «Милан» хотел арендовать полузащитника у «Баварии» на два года с правом впоследствии выкупить футболиста.

    «Милан» потратил гору денег. Это вообще законно?

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