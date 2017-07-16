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    Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» больше не заинтересована в Алексисе»

    Теги Бавария Алексис Санчес Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге Арсенал возможные трансферы

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге дал понять, что нападающий Алексис Санчес не перейдет из «Арсенала» в мюнхенский клуб.

    Чилиец ранее заявил о своем желании играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Арсенал» будет выступать в Лиге Европы.

    «Я не знаю, что он сказал. Мы больше не вовлечены в эту ситуацию», – дал комментарии Румменигге.

    Ранее сообщалось, что в нападающем заинтересован «Манчестер Сити».

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