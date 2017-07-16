Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге дал понять, что нападающий Алексис Санчес не перейдет из в мюнхенский клуб.

Чилиец ранее заявил о своем желании играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Арсенал» будет выступать в Лиге Европы.

«Я не знаю, что он сказал. Мы больше не вовлечены в эту ситуацию», – дал комментарии Румменигге.

Ранее сообщалось, что в нападающем заинтересован .