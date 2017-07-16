Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» больше не заинтересована в Алексисе»
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге дал понять, что нападающий Алексис Санчес не перейдет из «Арсенала» в мюнхенский клуб.
Чилиец ранее заявил о своем желании играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Арсенал» будет выступать в Лиге Европы.
«Я не знаю, что он сказал. Мы больше не вовлечены в эту ситуацию», – дал комментарии Румменигге.
Ранее сообщалось, что в нападающем заинтересован «Манчестер Сити».
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