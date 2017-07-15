Слуцкий спел «Катюшу» на посвящении в «Халле», используя банан вместо микрофона

Главный тренер «Халла» в рамках традиции английских клубов исполнил песню перед игроками.

46-летний российский специалист, стоя на стуле, спел «Катюшу» на предсезонном сборе команды в Португалии во время ужина.

Отметим, что в качестве микрофона Слуцкий использовал банан.