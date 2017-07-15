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    Слуцкий спел «Катюшу» на посвящении в «Халле», используя банан вместо микрофона

    Теги Леонид Слуцкий видео Халл Д2 Англия

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий в рамках традиции английских клубов исполнил песню перед игроками.

    46-летний российский специалист, стоя на стуле, спел «Катюшу» на предсезонном сборе команды в Португалии во время ужина.

    Отметим, что в качестве микрофона Слуцкий использовал банан.

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