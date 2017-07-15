Капитан Денис Глушаков поделился впечатлениями от победы над (2:1 доп. вр.) в матче за Суперкубок России.

– Джикия сказал, что в субботу у «Спартака» медосмотр. Никаких самогонов?

– Самогоны – только за чемпионство. Раз в год. А так мы профессионалы.

Каждый кубок, каждый титул – история. «Спартак» давно не выигрывал Суперкубки («Спартак» впервые выиграл этот трофей – прим. ред.), это для клуба большая радость и праздник. Чемпионство – одно, а Суперкубок – другое, и сейчас все довольны победой. Порадовали болельщиков: за все эти годы они заслужили эти трофеи. Наверное, вся страна их ждала.

– Как самочувствие?

– Да нормально. Только в дополнительное время ноги начало сводить. А так готов, мало отдохнул, форму не растерял. Понимал: мне предстоит тяжелый сезон. Отпуска как такового не было: и со сборной готовился, и с клубом. Но мы профессионалы, мы с Димой (Комбаров – прим. ред.) не гуляли и не танцевали эти пять дней. Успевали и плавать, и загорать, и тренироваться эту неделю отпуска, — сказал Глушаков.

Первый матч сезона. Новый титул «Спартака»