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    Денис Глушаков: «Трофеев «Спартака» ждала, наверное, вся страна»

    Теги Спартак Локомотив Премьер-лига Россия Суперкубок России Денис Глушаков

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (2:1 доп. вр.) в матче за Суперкубок России.

    – Джикия сказал, что в субботу у «Спартака» медосмотр. Никаких самогонов?

    – Самогоны – только за чемпионство. Раз в год. А так мы профессионалы.

    Каждый кубок, каждый титул – история. «Спартак» давно не выигрывал Суперкубки («Спартак» впервые выиграл этот трофей – прим. ред.), это для клуба большая радость и праздник. Чемпионство – одно, а Суперкубок – другое, и сейчас все довольны победой. Порадовали болельщиков: за все эти годы они заслужили эти трофеи. Наверное, вся страна их ждала.

    – Как самочувствие?

    – Да нормально. Только в дополнительное время ноги начало сводить. А так готов, мало отдохнул, форму не растерял. Понимал: мне предстоит тяжелый сезон. Отпуска как такового не было: и со сборной готовился, и с клубом. Но мы профессионалы, мы с Димой (Комбаров – прим. ред.) не гуляли и не танцевали эти пять дней. Успевали и плавать, и загорать, и тренироваться эту неделю отпуска, — сказал Глушаков.

    Первый матч сезона. Новый титул «Спартака»

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