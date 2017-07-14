Нападающий Ари заявил, что хочет сыграть за сборную России.

– Недавно вновь появились разговоры о возможном получении вами российского гражданства. Какова ваша позиция в этом вопросе?

– Я провел много лет в России, прекрасно понимаю ваш язык и привык к жизни в вашей стране. Был бы рад возможности не просто получить российское гражданство, но и сыграть в составе национальной сборной России на чемпионате мира 2018 года. Было бы здорово сыграть за Россию на домашнем мундиале.

– Западные журналисты часто говорят, что в нашей стране серьезные проблемы с расизмом. Вы сталкивались с его проявлением за время вашей жизни в России?

– Ни в спортивном, ни в бытовом плане никогда не испытывал никаких притеснений по расовому признаку. Я чувствую себя своим в России и могу сказать, что тут очень гостеприимные люди. К слову, мои партнеры по команде также никогда не сталкивались с расизмом в вашей стране. Думаю, это выдуманная проблема.

– Вы могли бы остаться жить в России после завершения карьеры?

– Конечно, я думал об этом и не исключаю этот вариант. Мне и моей семье хорошо тут, мы чувствуем себя очень комфортно. Единственное, что мне не нравится в Москве, – пробки. Если бы не они, все было бы просто идеально! – заявил Ари.

Подробную статистику 31-летнего бразильца можно изучить здесь.

Кто облажался: Sports.ru или российские футболисты?