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    Леонид Федун: «Было очень достойное судейство, которое позволяло обеим командам играть»

    Теги Спартак Локомотив Леонид Федун Суперкубок России

    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями от победы в Суперкубке России над «Локомотивом» (2:1, доп. время).

    «Особенно приятно выиграть, ведь этого приза не было в нашем музее. Матч был настоящий кубковый, напряженный. Видно, что команда пока не на пике формы, тягучая игра.

    Но главное – все бились! И было очень достойное судейство, которое позволяло обеим командам играть. Лучшие матчи впереди. Сегодня было много брака», – сказал Федун.

    Суперкубок России стал вторым трофеем «Спартака» с момента прихода Федуна в клуб – ранее красно-белые выиграли чемпионат России.

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