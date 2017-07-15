Владелец московского Леонид Федун поделился эмоциями от победы в Суперкубке России над (2:1, доп. время).

«Особенно приятно выиграть, ведь этого приза не было в нашем музее. Матч был настоящий кубковый, напряженный. Видно, что команда пока не на пике формы, тягучая игра.

Но главное – все бились! И было очень достойное судейство, которое позволяло обеим командам играть. Лучшие матчи впереди. Сегодня было много брака», – сказал Федун.

стал вторым трофеем «Спартака» с момента прихода Федуна в клуб – ранее красно-белые выиграли чемпионат России.