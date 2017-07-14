«Милан» подтвердил готовящийся переход Бонуччи, выложив видео о его прибытии

подтвердил информацию о предстоящем переходе защитника .

«Россонери» в твиттере выложили видеоролик о прибытии итальянского защитника в расположение клуба.

Сообщалось, что заплатит за Бонуччи 40 миллионов евро, а сам игрок подпишет 5-летний контракт с зарплатой 6,5 миллиона евро в год.