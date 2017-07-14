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    «Милан» подтвердил готовящийся переход Бонуччи, выложив видео о его прибытии

    Теги Милан Леонардо Бонуччи Ювентус серия А Италия возможные трансферы

    «Милан» подтвердил информацию о предстоящем переходе защитника Леонардо Бонуччи.

    «Россонери» в твиттере выложили видеоролик о прибытии итальянского защитника в расположение клуба.

    Сообщалось, что «Милан» заплатит за Бонуччи 40 миллионов евро, а сам игрок подпишет 5-летний контракт с зарплатой 6,5 миллиона евро в год.

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