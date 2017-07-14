«Милан» подтвердил готовящийся переход Бонуччи, выложив видео о его прибытии
«Милан» подтвердил информацию о предстоящем переходе защитника Леонардо Бонуччи.
«Россонери» в твиттере выложили видеоролик о прибытии итальянского защитника в расположение клуба.
Сообщалось, что «Милан» заплатит за Бонуччи 40 миллионов евро, а сам игрок подпишет 5-летний контракт с зарплатой 6,5 миллиона евро в год.
👋🏻 @bonucci_leo19 at #CasaMilan pic.twitter.com/p4T1CufZK7— AC Milan (@acmilan) 14 июля 2017 г.
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