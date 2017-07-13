Александр Головин: «Обещаю, что не уйду из ЦСКА, пока не вернем золото чемпионата России»
Полузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал, что не намерен покидать команду до победы в чемпионате России.
«Обещаю, что не уйду из ЦСКА, пока не вернем золото», – сказал Головин на ежегодной встрече с болельщиками клуба.
Последний раз ЦСКА побеждал в РФПЛ в сезоне-2015/16. В прошедшем чемпионате команда заняла второе место.
Сообщалось, что Головин интересен лондонскому «Арсеналу».
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.