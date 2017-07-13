Матич тренируется отдельно от «Челси» и хочет перейти в «МЮ»

Будущее полузащитника Неманьи Матича остается под вопросом.

Серб хочет перейти в , куда его зовет Жозе Моуринью. Сейчас футболист работает отдельно от остальной команды. Все игроки уверены, что Матич близок к уходу.

Лондонцы хотели сохранить опорника, но после безуспешных переговоров о новом контракте, продлившихся последние полтора года, решили продать его. От его трансфера намерен выручить 40 миллионов евро.

Переход Матича в «МЮ» осложняется покупкой манкунианцами Ромелу Лукаку за большую сумму. К сербу также проявляет интерес .