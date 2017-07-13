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    Матич тренируется отдельно от «Челси» и хочет перейти в «МЮ»

    Теги Интер Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Неманья Матич

    Будущее полузащитника «Челси» Неманьи Матича остается под вопросом.

    Серб хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», куда его зовет Жозе Моуринью. Сейчас футболист работает отдельно от остальной команды. Все игроки «Челси» уверены, что Матич близок к уходу.

    Лондонцы хотели сохранить опорника, но после безуспешных переговоров о новом контракте, продлившихся последние полтора года, решили продать его. От его трансфера «Челси» намерен выручить 40 миллионов евро.

    Переход Матича в «МЮ» осложняется покупкой манкунианцами Ромелу Лукаку за большую сумму. К сербу также проявляет интерес «Интер».

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