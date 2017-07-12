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    Мирча Луческу: «Не могу назвать причину, почему Фернандо и Луис Адриано не оказались в «Зените». Но это смешно, никогда с таким не сталкивался»

    Теги Спартак Зенит Луис Адриано Премьер-лига Россия Мирча Луческу Фернандо

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, что полузащитник Фернандо и нападающий Луис Адриано до перехода в «Спартак» просили его о трансфере в петербургский клуб.

    – У вас в «Шахтере» играли Фернандо и Луис Адриано. Эти парни могли оказаться в «Зените»?

    – Адриано был со мной семь лет! Фернандо – два года! Это мои игроки, они знают мою философию. Оба звонили: «Мистер, возьмите!» Я хотел их взять. Знал, если Фернандо придет в чемпионат России, станет здесь лучшим футболистом. Так и случилось. Он привел «Спартак» к чемпионству. Для меня Фернандо – игрок номер один прошедшего сезона. Не могу назвать причину, почему они не оказались в «Зените». Но это смешно, никогда с таким не сталкивался. Я ничего не мог сделать.

    – Ваш «Зенит» был по игре сильнее «Спартака»?

    – Да, да! – сказал Луческу.

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