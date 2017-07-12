Глава РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с лимитом на легионеров в чемпионате России.

«В Англии все иначе с лимитом. Но где их сборная сейчас? Сейчас у нас на поле 6+5. В заявке можно иметь 15, 17. Мы сейчас думаем над тем, как будет оптимально. Все клубы поддержали. Критерии будут ужесточены. Клубы сами это понимают. Сейчас команды привлекают игроков точечно, не разбрасываются деньгами», – сказал Прядкин.

Ранее вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что лимит на легионеров в чемпионате России будет изменен.

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