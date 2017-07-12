Главный тренер Массимо Карерра высказался о возможном изменении лимита на легионеров в чемпионате России.

В предстоящем сезоне лимит «6+5» в поле сохранится, но с сезона-18/19 может быть введен лимит «8+17» в заявке.

«Думаю, эта проблема больше относится к сборной России. Естественно, у российских молодых игроков должно быть больше возможностей и игровой практики.

Если российский футбол хочет развиваться, надо больше полагаться на русские силы и на русских игроков, а также ограничивать количество иностранцев, как это делают в других странах.

Безусловно, это поможет российским игрокам расти и развиваться. Не будет больше 15 легионеров в команде, будет 7-8, которые будут более качественными. Это будет хорошим примером для русских ребят, чтобы получать какие-то навыки», – сказал Каррера.