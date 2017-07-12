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    Массимо Каррера: «Новый лимит поможет российским игрокам расти и развиваться»

    Теги Спартак лимит на легионеров Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Карерра высказался о возможном изменении лимита на легионеров в чемпионате России.

    В предстоящем сезоне лимит «6+5» в поле сохранится, но с сезона-18/19 может быть введен лимит «8+17» в заявке.

    «Думаю, эта проблема больше относится к сборной России. Естественно, у российских молодых игроков должно быть больше возможностей и игровой практики.

    Если российский футбол хочет развиваться, надо больше полагаться на русские силы и на русских игроков, а также ограничивать количество иностранцев, как это делают в других странах.

    Безусловно, это поможет российским игрокам расти и развиваться. Не будет больше 15 легионеров в команде, будет 7-8, которые будут более качественными. Это будет хорошим примером для русских ребят, чтобы получать какие-то навыки», – сказал Каррера.

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