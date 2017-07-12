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    Тренер «Барселоны» Вальверде хочет купить Паулиньо у «Гуанчжоу», для сделки осталось 2 дня

    Теги Паулиньо Барселона Эрнесто Вальверде примера Испания высшая лига Китай Гуанчжоу Эвергранд

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался за немедленное приобретение бразильского полузащитника Паулиньо у китайского «Гуанчжоу»

    Сделку необходимо закрыть за два дня, так как в пятницу в Китае закрывается трансферное окно. 

    Китайский клуб не хочет отпускать Паулиньо и ранее отклонил несколько предложений «Барселоны», которые были меньше прописанных в его контракте суммы отступных в 40 миллионов евро. 

    Со статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь

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