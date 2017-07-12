Тренер «Барселоны» Вальверде хочет купить Паулиньо у «Гуанчжоу», для сделки осталось 2 дня
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался за немедленное приобретение бразильского полузащитника Паулиньо у китайского «Гуанчжоу».
Сделку необходимо закрыть за два дня, так как в пятницу в Китае закрывается трансферное окно.
Китайский клуб не хочет отпускать Паулиньо и ранее отклонил несколько предложений «Барселоны», которые были меньше прописанных в его контракте суммы отступных в 40 миллионов евро.
Со статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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