Тренер «Барселоны» Вальверде хочет купить Паулиньо у «Гуанчжоу», для сделки осталось 2 дня

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался за немедленное приобретение бразильского полузащитника Паулиньо у китайского .

Сделку необходимо закрыть за два дня, так как в пятницу в Китае закрывается трансферное окно.

Китайский клуб не хочет отпускать и ранее отклонил несколько предложений «Барселоны», которые были меньше прописанных в его контракте суммы отступных в 40 миллионов евро.

Со статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.