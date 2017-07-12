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    «МЮ» готов заплатить за Дайера 50 млн фунтов, зарплата игрока вырастет в 2 раза

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Эрик Дайер

    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за полузащитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера 50 миллионов фунтов, сообщает The Guardian. 

    Зарплата Дайера в «МЮ» может увеличиться более чем в два раза. Сейчас 23-летний англичанин получает 70 тысяч фунтов в неделю.

    Таким образом, «МЮ» предлагает Дайеру существенно больше, чем может предложить «Тоттенхэм», где самый высокооплачиваемый игрок зарабатывает 100 тысяч фунтов в неделю.

    Как предполагает источник, это может привести к продаже Дайера, так как существенное улучшение условий контракта игрока приведет к дисбалансу в команде. Кроме того, «Тоттенхэм» устраивает предложение в размере 50 миллионов фунтов. 

    Также The Guardian добавляет: ранее Дайер говорил, что ему будет сложно отклонить предложение «МЮ», так как он болел за эту команду еще в детстве.

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