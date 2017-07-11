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    Кубок конфедераций мог стать одной из причин ускорения инфляции

    Теги бизнес Кубок конфедераций

    Минэкономразвития сообщило, что проведение Кубка конфедераций могло способствовать росту инфляции.

    «Вклад в повышение инфляции внесло также и повышение темпа роста цен на услуги пассажирского транспорта, что, вероятно, связано с ростом спроса на них в период проведения Кубка конфедераций», – сообщается в докладе министерства.

    По данным Росстата, инфляция в июне оказалась аномально высокой — она превысила прогнозы экспертов и Минэкономразвития и составила 4,4 процента по сравнению с июнем прошлого года. Основной причиной разгона инфляции назван рост цен на фрукты и овощи, связанный с холодной погодой.

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