Комментатор Василий Уткин поделился мнением о низкой посещаемости .

- Почему такая низкая посещаемость на старте ?

- Потому, что она нахрен никому не нужна. Это не мое отношение, это цифры посещаемости.

Вы пишете: «Для первой лиги у 7000 — хорошая посещаемость». Вы знаете, это надо еще умудриться. Кто те идиоты, которые при бюджете , а он в два раза больше, чем у «Урала», больше, чем у – умудряются второй раз за три года ронять команду в первый дивизион.

7000 для «Крыльев» — это катастрофа. На «Крылья», даже когда они боролись за выживание, но при этом показывали достойную игру и характер, ходил почти полный стадион, — сказал Уткин в эфире «Эхо Москвы».