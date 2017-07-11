Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Василий Уткин о ФНЛ: «Низкая посещаемость потому, что она нахрен никому не нужна»

    Теги Крылья Советов Амкар Василий Уткин болельщики ФНЛ Урал

    Комментатор Василий Уткин поделился мнением о низкой посещаемости ФНЛ.

    - Почему такая низкая посещаемость на старте ФНЛ?

    - Потому, что она нахрен никому не нужна. Это не мое отношение, это цифры посещаемости.

    Вы пишете: «Для первой лиги у «Крыльев» 7000 — хорошая посещаемость». Вы знаете, это надо еще умудриться. Кто те идиоты, которые при бюджете «Крыльев», а он в два раза больше, чем у «Урала», больше, чем у «Амкара» – умудряются второй раз за три года ронять команду в первый дивизион.

    7000 для «Крыльев» — это катастрофа. На «Крылья», даже когда они боролись за выживание, но при этом показывали достойную игру и характер, ходил почти полный стадион, — сказал Уткин в эфире «Эхо Москвы».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться