Василий Уткин о ФНЛ: «Низкая посещаемость потому, что она нахрен никому не нужна»
Комментатор Василий Уткин поделился мнением о низкой посещаемости ФНЛ.
- Почему такая низкая посещаемость на старте ФНЛ?
- Потому, что она нахрен никому не нужна. Это не мое отношение, это цифры посещаемости.
Вы пишете: «Для первой лиги у «Крыльев» 7000 — хорошая посещаемость». Вы знаете, это надо еще умудриться. Кто те идиоты, которые при бюджете «Крыльев», а он в два раза больше, чем у «Урала», больше, чем у «Амкара» – умудряются второй раз за три года ронять команду в первый дивизион.
7000 для «Крыльев» — это катастрофа. На «Крылья», даже когда они боролись за выживание, но при этом показывали достойную игру и характер, ходил почти полный стадион, — сказал Уткин в эфире «Эхо Москвы».
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