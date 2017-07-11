Мануэл Гарсия Квилон, агент полузащитника Хави Гарсии заявил, что его клиент не намерен покидать клуб.

«В данный момент Гарсия находится в расположении клуба из Санкт-Петербурга. Он рад приходу главного тренера , который определил для игрока удобную позицию.

Хави имеет контракт с «Зенитом» до 2019 года [до 30 июня], и как минимум следующий сезон он намерен провести в петербургском клубе», — сказал Квилон.

Хави Гарсия: «Манчини видит меня в центре защиты, и я чувствую себя там комфортно»