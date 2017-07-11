Агент: «Хави Гарсия намерен остаться в «Зените» минимум на сезон»
Мануэл Гарсия Квилон, агент полузащитника «Зенита» Хави Гарсии заявил, что его клиент не намерен покидать клуб.
«В данный момент Гарсия находится в расположении клуба из Санкт-Петербурга. Он рад приходу главного тренера Роберто Манчини, который определил для игрока удобную позицию.
Хави имеет контракт с «Зенитом» до 2019 года [до 30 июня], и как минимум следующий сезон он намерен провести в петербургском клубе», — сказал Квилон.
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