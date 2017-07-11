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    Агент: «Хави Гарсия намерен остаться в «Зените» минимум на сезон»

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия Хави Гарсия

    Мануэл Гарсия Квилон, агент полузащитника «Зенита» Хави Гарсии заявил, что его клиент не намерен покидать клуб.

    «В данный момент Гарсия находится в расположении клуба из Санкт-Петербурга. Он рад приходу главного тренера Роберто Манчини, который определил для игрока удобную позицию.

    Хави имеет контракт с «Зенитом» до 2019 года [до 30 июня], и как минимум следующий сезон он намерен провести в петербургском клубе», — сказал Квилон.

    Хави Гарсия: «Манчини видит меня в центре защиты, и я чувствую себя там комфортно»

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