Полузащитник Хави Гарсия подтвердил, что главный тренер питерцев рассматривает его на позиции защитника.

«Я буду выкладываться в любом случае, даже если Мистер поставит меня нападающим. Действительно, он видит меня центрбэком, я тренируюсь вместе с защитниками. Мне эта позиция подходит по духу, в центре защиты я чувствую себя комфортно, так что никаких проблем.

Сейчас Манчини строит новую команду, которая не будет похожа на тот «Зенит», что вы видели в прошлом сезоне. Мы сейчас находимся в процессе трансформации. На этот сезон для нас главная задача — завоевать золото РФПЛ и добиваться высоких целей в Европе.

Тем не менее наш состав уже достаточно хорош, чтобы претендовать на многое в , — сказал Гарсия.