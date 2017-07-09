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    Хави Гарсия: «Манчини видит меня в центре защиты, и я чувствую себя там комфортно»

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия Хави Гарсия Лига Европы

    Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия подтвердил, что главный тренер питерцев Роберто Манчини рассматривает его на позиции защитника.

    «Я буду выкладываться в любом случае, даже если Мистер поставит меня нападающим. Действительно, он видит меня центрбэком, я тренируюсь вместе с защитниками. Мне эта позиция подходит по духу, в центре защиты я чувствую себя комфортно, так что никаких проблем.

    Сейчас Манчини строит новую команду, которая не будет похожа на тот «Зенит», что вы видели в прошлом сезоне. Мы сейчас находимся в процессе трансформации. На этот сезон для нас главная задача — завоевать золото РФПЛ и добиваться высоких целей в Европе.

    Тем не менее наш состав уже достаточно хорош, чтобы претендовать на многое в Лиге Европы», — сказал Гарсия.

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