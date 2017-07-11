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    «Сан-Паулу»: «Зенит» готов выплатить отступные за Кайо, но переговоров не было»

    Теги Зенит высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия Сан-Паулу возможные трансферы Родриго Кайо

    Спортивный директор «Сан-Паулу» Винисиус Пинотти прокомментировал информацию о том, что защитник команды Родриго Кайо перейдет в «Зенит» за 18 миллионов евро.

    «Никаких переговоров по Кайо не было. Нам лишь намекнули о готовности выплатить отступные (18 миллионов евро – прим. Sports.ru), а в таких случаях переговоры не ведутся. «Сан-Паулу» не намерен торговаться, но в любом контракте есть пункт о компенсации.

    Будет оплата – тогда уже все будет зависеть от игрока. Пока оплаты не было, поэтому Кайо сыграл с «Сантосом». Мне больше нечего добавить», — сказал Пинотти.

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