Спортивный директор «Сан-Паулу» Винисиус Пинотти прокомментировал информацию о том, что защитник команды Родриго Кайо перейдет в за 18 миллионов евро.

«Никаких переговоров по Кайо не было. Нам лишь намекнули о готовности выплатить отступные (18 миллионов евро – прим. Sports.ru), а в таких случаях переговоры не ведутся. не намерен торговаться, но в любом контракте есть пункт о компенсации.

Будет оплата – тогда уже все будет зависеть от игрока. Пока оплаты не было, поэтому Кайо сыграл с «Сантосом». Мне больше нечего добавить», — сказал Пинотти.