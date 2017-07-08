Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ESPN Brazil: Кайо будет получать в «Зените» 2,4 млн евро в год

    Теги Зенит высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия Сан-Паулу возможные трансферы Родриго Кайо

    Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо близок к переходу в «Зенит».

    23-летний футболист будет получать в питерском клубе 2,4 миллиона евро в год. Кроме того, игроку и его представителям будут выплачены подъемные в размере 3 миллионов.

    В составе олимпийской сборной Бразилии Кайо выиграл Олимпиаду-2016. Он провел 3 матча за взрослую сборную Бразилии. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

    Lance!: «Зенит» купил Родриго Кайо за 18 млн евро

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться