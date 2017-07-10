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    Тренер сборной Крыма о КК: «Виноват Черчесов, не справился. Парень, спустись на землю, поумерь амбиции»

    Теги Станислав Черчесов сборная России Кубок конфедераций Валерий Петров сборная Крыма

    Главный тренер сборной Крыма Валерий Петров оценил выступление сборной России на Кубке конфедераций. 

    – Относительно выступления сборной России есть два основных мнения. Кто-то говорит, что эмоции и желание играть достойны положительной оценки, другие же однозначны – команда попросту провалилась.

    – Понимаете, с точки зрения специалистов это немного смешно выглядит… Подумайте сами: отличительной чертой хорошего профессионала является умение принимать важные решения без учета эмоций. В матчах сборной России этих эмоций было много, даже слишком. Нужно выполнять установку тренера. Термины, которыми сейчас оперируют в футболе, военные. Обратите на это внимание. И не случайно ведь. Надо банально держать строй. Не держишь его – все сразу разваливается. И у нас развалилось.

    – Так какой же ответ на извечный русский вопрос: кто виноват и что делать?

    – Виноват, я считаю, главный тренер. Какой бы он ни был, он не справился. В прессе его называют жестким, но где все это? Он кроме жесткости и понимать многие вещи должен. Футболисты – это весьма своеобразные люди. Они все уже поголовно миллионеры, их надо настраивать, а за это отвечает тренер. Мы живем в такое время, когда это должен делать тренер.

    Взять ту же сборную СССР в 1966 году… Они прекрасно выступили, приехали, их даже никто не встретил, получили 750 долларов. Вдумайтесь в эту цифру! И им не надо было это все, потому что они рвали себя за свою страну. Их не нужно было настраивать. А современные игроки совсем другие. Им надо помогать, подход искать, и Черчесов его не нашел.

    – Но разве может предусмотреть тренер такую ошибку, которую допустил Акинфеев?

    – Тут надо оценивать все в комплексе. Да, он допустил ошибку. Грубейшую. Но ведь к ней привела определенная цепь событий, верно? Кто допустил эти просчеты? Полкоманды. И тут уже, извините, к тренеру вопросы. Как ты настраивал этих ребят, если они допускают такой детский сад в главном матче сезона для сборной? Плюс его принципиальность на деле обернулась недальновидностью. Мол, я Кокорина не возьму, Дзюбу не возьму…

    Парень, ты вообще какую сборную тренируешь? Спустись на землю, поумерь свои амбиции и работай со всеми игроками, тем более они, мягко говоря, не последние в стране. Так завоевывают уважение. Футболисты идут к тренеру. Не к президенту, не к министру, они идут конкретно к тренеру. А если ты себя так ставишь исключительно и отдельно от других, они тебе тем же ответят.

    – Так может, имеет смысл, пока до чемпионата мира еще есть время, сделать рокировку на тренерском мостике?

    – Это в любом случае решать не нам. Я бы дал ему сделать выводы из ошибок. Если после ближайших контрольных матчей ничего не изменится, тогда и занимать пост главного тренера сборной, наверное, не стоит, – сказал Петров. 

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