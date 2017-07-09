«Тоттенхэм» не будет продан Цукербергу

опубликовал заявление, в котором отрицает возможность продажи клуба каким-либо организациям.

Отмечается, что лондонский клуб провел встречу с группой влиятельных бизнесменов Ротшильдов, чтобы обеспечить финансирование для строительства нового стадиона.

Ранее сообщалось, что компания, связанная с руководителем Facebook Марком Цукербергом, собирается купить «Тоттенхэм» за 1 миллиард фунтов, однако владелец клуба не планирует продавать его в нынешнем году, ожидая переезда команды на новый стадион. 55-летний англичанин оценивает стоимость «Тоттенхэма» в 2 миллиарда фунтов.

«Клуб привлек Ротшильдов, чтобы обеспечить финансирование для нового стадиона. Как и ожидалось, появилось много предложений, включая банковские кредиты и инвестиции в акционерный капитал.

Клуб объявил 31 мая 2017 года о завершении конкурса на финансирование, в котором победил консорциум банков. Совет считает, что это оптимальное решение в интересах болельщиков, сотрудников и акционеров для дальнейшего развития «Тоттенхэма».

Совет не участвует в каких-либо обсуждениях, касающихся предложений о продаже команды», – сообщает пресс-служба «Тоттенхэма».