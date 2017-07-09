Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гризманн прекратил сотрудничество со своим агентом

    Теги Атлетико примера Испания Антуан Гризманн Эрик Олатс

    Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн разорвал трудовые отношения с агентом Эриком Олатсом.

    «Текущий имидж и будущее игрока расходятся с нашим видением сотрудничества. Я сфокусируюсь на своей работе в качестве скаута «Сосьедада».

    Спасибо Гризманну за доверие на протяжении многих лет, желаю ему всего наилучшего в следующем этапе его карьеры», – сказал Олатс.

    Ранее Гризманн заключил новый контракт с «Атлетико», рассчитанный до 2022 года. Футболист отказался от идеи перехода в «Манчестер Юнайтед» после запрета на регистрацию новичков «Атлетико».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться