Гризманн прекратил сотрудничество со своим агентом

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн разорвал трудовые отношения с агентом Эриком Олатсом.

«Текущий имидж и будущее игрока расходятся с нашим видением сотрудничества. Я сфокусируюсь на своей работе в качестве скаута «Сосьедада».

Спасибо Гризманну за доверие на протяжении многих лет, желаю ему всего наилучшего в следующем этапе его карьеры», – сказал Олатс.

Ранее Гризманн заключил новый контракт с «Атлетико», рассчитанный до 2022 года. Футболист отказался от идеи перехода в «Манчестер Юнайтед» после запрета на регистрацию новичков «Атлетико».