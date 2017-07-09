The Sunday Times: Месси будет зарабатывать около 1 млн фунтов в неделю по новому контракту
Новый контракт нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с каталонским клубом сделает его первым футболистом, который будет зарабатывать около 1 миллиона фунтов в неделю.
4-летнее соглашение, которое будет подписано в ближайшее время, предусматривает зарплату Месси в размере 54,8 миллиона фунтов в год, не считая бонусов.
Ранее президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что после подписания контракта Месси станет самым высокооплачиваемым игроком в командных видах спорта.
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