Новый контракт нападающего «Барселоны» с каталонским клубом сделает его первым футболистом, который будет зарабатывать около 1 миллиона фунтов в неделю.

4-летнее соглашение, которое будет подписано в ближайшее время, предусматривает зарплату Месси в размере 54,8 миллиона фунтов в год, не считая бонусов.

Ранее президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что после подписания контракта Месси станет самым высокооплачиваемым игроком в командных видах спорта.