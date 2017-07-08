Главный тренер Роберто Манчини рассказал о подготовке к новому сезону и подписании форварда .

— Мы провели хорошую работу, ребята молодцы. Конечно, мы могли бы сыграть больше товарищеских матчей, но не получилось. Но в целом я очень доволен проделанной работой.

— Чувствуете ли вы, что футболисты постепенно начинают понимать ваши требования?

— Да, мы понемногу улучшаемся: оттачиваем свою технику, улучшаемся в тактическом плане, улучшаем качество игры, поэтому пока я всем доволен и думаю, что будет еще лучше.

— Многие футболисты признавались, что они давно не оказывались под такими нагрузками. Как по-вашему, все ли прошли тест на выживание от ?

— Сборы — это всегда тяжело, потому что на сборе закладывается та основа, благодаря которой игроки смогут выступать на протяжении всего сезона, поэтому сборы – это всегда самая тяжелая часть тренировочного процесса.

— «Зенит» только что объявил о трансфере Дриусси. Как оцениваете этот трансфер и стоит ли ожидать еще каких-то приобретений?

— Дриусси — это хорошее приобретение. Трансферное окно еще не закрыто, у нас еще есть много времени, но каких-то конкретных имен я назвать пока не могу. Время для этого еще есть.

— Придумали ли вы уже, как лететь в Хабаровск и будет ли это самым длинным с ходу перелетом на игру для вас?

— Да, это будет очень тяжело, мне кажется, но у нас уже все распланировано, все известно: когда улетим, когда прилетим. Мы готовимся к этому перелету. Такого сложного у нас еще не было.

— Вырисовывается ли уже стартовый состав или решение на первую игру будете принимать непосредственно перед ней?

— У меня есть кое-какие первоначальные идеи, однако у нас еще десять дней, и все может поменяться. Окончательного решения еще не принял, – сказал Манчини.