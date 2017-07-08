Спортивный директор Константин Сарсания рассказал о переходе в команду аргентинского полузащитника .

– 23-летний Паредес обошелся в 23 миллиона евро. Выгодная инвестиция?

– Паредес, уверен, через пару лет будет стоить 50 миллионов евро. Он прекрасный футболист, позиция у него ключевая, к тому же уже выступает за сборную Аргентины. Здесь точно никто не переплачивал.

23 миллиона евро – это цена рынка, даже, возможно, чуть ниже. Была серьезная конкуренция, нам удалось сработать лучше.

Одним из главных факторов стало то, что Манчини лично с ним говорил, это очень важно, – сказал Сарсания.

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