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    Константин Сарсания: «Уверен, что через пару лет Паредес будет стоить 50 миллионов евро»

    Теги Зенит Константин Сарсания Роберто Манчини Премьер-лига Россия Леандро Паредес

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о переходе в команду аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.

    – 23-летний Паредес обошелся в 23 миллиона евро. Выгодная инвестиция?

    – Паредес, уверен, через пару лет будет стоить 50 миллионов евро. Он прекрасный футболист, позиция у него ключевая, к тому же уже выступает за сборную Аргентины. Здесь точно никто не переплачивал.

    23 миллиона евро – это цена рынка, даже, возможно, чуть ниже. Была серьезная конкуренция, нам удалось сработать лучше.

    Одним из главных факторов стало то, что Манчини лично с ним говорил, это очень важно, – сказал Сарсания.

    Леандро Паредес. Как завершить карьеру в 23 года

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