Переход Лукаку из «Эвертона» в «МЮ» станет рекордным внутренним трансфером в АПЛ
Переход форварда Ромелу Лукаку из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» станет рекордным внутренним трансфером для английской премьер-лиги.
Базовая часть компенсации за 24-летнего бельгийца составит 75 миллионов фунтов. При этом общая оценка сделки может составить 100 миллионов, включая 15 млн в виде бонусов и еще 10 млн как стоимость переходящего в «Эвертон» бесплатно форварда Уэйна Руни.
До этого рекордным внутренним трансфером в АПЛ был переход форварда Рахима Стерлинга из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити» в 2015 году, стоивший 49,5 миллионов фунтов.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.