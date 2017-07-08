Переход Лукаку из «Эвертона» в «МЮ» станет рекордным внутренним трансфером в АПЛ

Переход форварда Ромелу Лукаку из «Эвертона» в станет рекордным внутренним трансфером для английской премьер-лиги.

Базовая часть компенсации за 24-летнего бельгийца составит 75 миллионов фунтов. При этом общая оценка сделки может составить 100 миллионов, включая 15 млн в виде бонусов и еще 10 млн как стоимость переходящего в бесплатно форварда Уэйна Руни.

До этого рекордным внутренним трансфером в АПЛ был переход форварда из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити» в 2015 году, стоивший 49,5 миллионов фунтов.