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    «ПСЖ» может нацелиться на приобретение Коутиньо, если переход Мбаппе не состоится

    Теги ПСЖ Монако Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Филиппе Коутиньо Килиан Мбаппе

    «ПСЖ» может нацелиться на приобретение полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, если не состоится переход Килиана Мбаппе из «Монако», сообщает L’Equipe. 

    Парижский клуб еще не сделал «Монако» конкретного предложения по игроку, у которого еще 2 года будет действовать контракт. 

    Отец Мбаппе также пытается склонить своего сына к переходу в «ПСЖ», клуб из их родного города. Впрочем, сам игрок еще не определился со своим будущим.

    При этом сообщалось, что «Ливерпуль» требует за Коутиньо 100 млн евро. 

     

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