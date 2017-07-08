«ПСЖ» может нацелиться на приобретение Коутиньо, если переход Мбаппе не состоится

«ПСЖ» может нацелиться на приобретение полузащитника Филиппе Коутиньо, если не состоится переход Килиана Мбаппе из , сообщает L’Equipe.

Парижский клуб еще не сделал «Монако» конкретного предложения по игроку, у которого еще 2 года будет действовать контракт.

Отец Мбаппе также пытается склонить своего сына к переходу в , клуб из их родного города. Впрочем, сам игрок еще не определился со своим будущим.

При этом сообщалось, что «Ливерпуль» требует за Коутиньо 100 млн евро.