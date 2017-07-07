«Локомотив» может приобрести Новосельцева и Набабкина и арендовать Жемалетдинова
«Локомотив» в ближайшее время может совершить еще три трансфера.
Московский клуб хочет приобрести защитников Ивана Новосельцева и Кирилла Набабкина у «Зенита» и ЦСКА соответственно. Переходы могут быть оформлены в ближайшую неделю, до начала чемпионата России.
Кроме того, «Локо» ведет переговоры с «Рубином» о годичной аренде полузащитника Рифата Жемалетдинова. Жемалетдинов прошлым летом переехал в Казань как раз из «Локомотива».
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