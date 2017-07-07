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    Вилков и Иванов не будут работать на матчах РФПЛ

    Теги Сергей Куликов Премьер-лига Россия РФС судьи Алексей Николаев Владислав Безбородов Сергей Карасев Алексей Еськов Евгений Турбин Сергей Лапочкин Михаил Вилков Виталий Мешков Алексей Матюнин Алексей Сухой Сергей Сергеевич Иванов Владимир Сельдяков Роман Галимов Кирилл Левников Олег Соколов судья Павел Москалев

    РФС утвердил список судей, которые будут работать на матчах чемпионата России в первой половине сезона.

    Судьи категории «про», которые будут обслуживать матчи первого этапа сезона-2017/18: Безбородов (Санкт-Петербург), Галимов (Улан-Удэ), Еськов (Москва), Карасев (Москва), Кукуян (Сочи), Куликов (Саранск), Лапочкин (Санкт-Петербург), Левников (Санкт-Петербург), Матюнин (Москва), Мешков (Дмитров), Москалев (Воронеж), Николаев (Москва), Сельдяков (Балашиха), Соколов (Воронеж), Сухой (Люберцы), Турбин (Дмитров).

    Категорию «А» получили арбитры Сергей Иванов и Михаил Вилков. Они не смогут работать на матчах РФПЛ.

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