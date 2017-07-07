Вилков и Иванов не будут работать на матчах РФПЛ

утвердил список судей, которые будут работать на матчах чемпионата России в первой половине сезона.

Судьи категории «про», которые будут обслуживать матчи первого этапа сезона-2017/18: Безбородов (Санкт-Петербург), Галимов (Улан-Удэ), Еськов (Москва), Карасев (Москва), Кукуян (Сочи), Куликов (Саранск), Лапочкин (Санкт-Петербург), Левников (Санкт-Петербург), Матюнин (Москва), Мешков (Дмитров), Москалев (Воронеж), Николаев (Москва), Сельдяков (Балашиха), Соколов (Воронеж), Сухой (Люберцы), Турбин (Дмитров).

Категорию «А» получили арбитры Сергей Иванов и . Они не смогут работать на матчах РФПЛ.