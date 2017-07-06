Телеканал ARD во время КК отстранил экс-игрока сборной Германии Шолля от эфира за отказ обсуждать допинг в России
На немецком телевидении случился скандал.
Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Мехмет Шолль, ныне являющийся экспертом телеканала ARD, был отстранен от эфира.
Перед полуфинальным матчем Кубка конфедераций Португалия – Чили на канале планировали обсудить допинг в российском футболе, однако Шолль, являющийся одним из самых популярных немецких экспертов, отказался принимать участие в дискуссии. Его в экстренном порядке заменил Томас Хитцльспергер, а Шолль до конца турнира в эфире не появлялся.
Впрочем, позже все вопросы были улажены, а Шолля восстановили.
«Разногласия происходят даже в самых крепких семьях. Это не проблема», — заявил редактор ARD Аксель Балкауски.
«Все нормально. С нетерпением жду чемпионат мира», – сказал Шолль.
ARD известен тем, что на этом канале выходили расследования немецкого журналиста Хайо Зеппельта о допинге в России.
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