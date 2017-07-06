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    Мората согласовал с «МЮ» контракт с зарплатой 4 млн фунтов

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Альваро Мората

    «Манчестер Юнайтед» готов предложить 75 миллионов евро за форварда «Реала» Альваро Морату.

    При этом мадридцы хотят получить от этой сделки 90 миллионов евро. Ранее «Реал» отклонил 2 предложения «МЮ» по Морате – в размере 60 и 70 миллионов евро.

    Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью хочет видеть форварда в команде до отъезда в турне по США.

    Мората, в свою очередь, сообщил «Реалу», что хочет перейти в «МЮ» и уже согласовал условия личного контракта. Зарплата игрока должна составить 4 миллиона фунтов в год. 

    Подробную статистику выступлений Мораты вы можете посмотреть здесь.

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