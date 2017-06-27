«МЮ» предложил за Морату 70 млн евро, «Реал» требует свыше 80
«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры с «Реалом» о трансфере форварда Альваро Мораты.
Сообщается, что манкунианцы предложили за 24-летнего испанца 70 миллионов евро, тогда как мадридский клуб требует 80–90 миллионов.
«Реал» мотивирует высокую трансферную стоимость тем, что Мората – основной игрок национальной сборной и он еще не достиг пика карьеры, а также тем, что форварды такого класса нынче в дефиците.
Ранее стало известно, что зарплата Мораты в случае перехода в «МЮ» составит 12 миллионов евро в год.
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