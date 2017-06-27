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    «МЮ» предложил за Морату 70 млн евро, «Реал» требует свыше 80

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Альваро Мората

    «Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры с «Реалом» о трансфере форварда Альваро Мораты.

    Сообщается, что манкунианцы предложили за 24-летнего испанца 70 миллионов евро, тогда как мадридский клуб требует 80–90 миллионов.

    «Реал» мотивирует высокую трансферную стоимость тем, что Мората – основной игрок национальной сборной и он еще не достиг пика карьеры, а также тем, что форварды такого класса нынче в дефиците.

    Ранее стало известно, что зарплата Мораты в случае перехода в «МЮ» составит 12 миллионов евро в год.

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