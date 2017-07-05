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    Игроки сборной России не получат премиальных за Кубок конфедераций

    Теги Виталий Мутко сборная России Кубок конфедераций

    Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что футболистам сборной России не будут выплачены премиальные за участие в Кубке конфедераций.

    «Премиальных не будет. Они были бы выплачены, если бы сборная вышла из группы», – сказал Мутко.

    Сборная России заняла третье место в группе А, обыграв Новую Зеландию (2:0) и уступив португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

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