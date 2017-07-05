Игроки сборной России не получат премиальных за Кубок конфедераций

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что футболистам сборной России не будут выплачены премиальные за участие в Кубке конфедераций.

«Премиальных не будет. Они были бы выплачены, если бы сборная вышла из группы», – сказал Мутко.

Сборная России заняла третье место в группе А, обыграв Новую Зеландию (2:0) и уступив португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

Россия вылетела по делу. Что с нами не так?

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