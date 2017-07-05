Башкортостан вдвое сократит бюджет «Уфы» и перенаправит деньги на «Салават Юлаев»

Инсайдер «Матч ТВ» рассказал о финансовых проблемах «Уфы».

Башкирский клуб планирует вдвое сократить бюджет, который и так является одним из самых маленьких в премьер-лиге.

Как утверждает «Чемпионат.com», деньги будут перенаправлены на «Салават Юлаев». Руководство Башкортостана хочет сделать из «Салавата» суперклуб.

«Уфа» в минувшем сезоне заняла седьмое место – лучший результат в истории клуба. «Салават Юлаев» стал шестым в Восточной конференции и вылетел во первом раунде плей-офф КХЛ.