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    Башкортостан вдвое сократит бюджет «Уфы» и перенаправит деньги на «Салават Юлаев»

    Теги Салават Юлаев Премьер-лига Россия бизнес КХЛ Уфа Нобель Арустамян кризис

    Инсайдер «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о финансовых проблемах «Уфы».

    Башкирский клуб планирует вдвое сократить бюджет, который и так является одним из самых маленьких в премьер-лиге.

    Как утверждает «Чемпионат.com», деньги будут перенаправлены на «Салават Юлаев». Руководство Башкортостана хочет сделать из «Салавата» суперклуб.

    «Уфа» в минувшем сезоне заняла седьмое место – лучший результат в истории клуба. «Салават Юлаев» стал шестым в Восточной конференции КХЛ и вылетел во первом раунде плей-офф КХЛ.

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