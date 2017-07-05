«Реал» отклонил предложение «МЮ» по Морате на 80 млн евро
«Реал» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» в размере 80 миллионов евро за нападающего Альваро Морату. Об этом сообщает Goal.
Отмечается, что мадридский клуб хочет получить более высокую сумму за игрока.
«Манчестер Юнайтед» повысил изначальное предложение с 70 до 80 миллионов евро, но им ответили отказом.
Сам игрок говорил о желании покинуть мадридскую команду.
Ранее сообщалось, что «Реал» просит за игрока 80 миллионов евро и не намерен уменьшать сумму.
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