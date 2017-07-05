Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, как относиться к высказыванию о том, что команда была не готова биться за него.

– Леонид Федун заявил: «Складывалось ощущение, что команда не готова была биться за Аленичева». Согласны?

– Я категорически против таких высказываний и мыслей. «Спартак» или какой-либо другой клуб не должен биться за Аленичева или за Карреру. Игрокам надо биться за то, в какой форме они выступают, за спартаковский ромбик, за болельщиков. Но когда говорят «биться за тренера», это в корне неверно.

То же самое буду говорить и в «Енисее». Не надо за меня биться, играйте за свой город, за фанатов, но никак не за меня. Когда пишут «команда бьется за Карреру», мне смешно. Почему не за Симоняна, например, или за Романцева? Они ведь играли в «Спартаке», – сказал Аленичев.

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