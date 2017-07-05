Алекс Фергюсон о «МЮ» и Погба в 2012 году: «У него был плохой агент. Райола – мешок с дерьмом»

Бывший тренер «МЮ» подверг критике известного футбольного агента Мино Райолу, представляющего, в частности, интересы полузащитника .

«Почему никто не мог признать неоспоримый талант Погба? У него был плохой агент. Мешок с дерьмом.

Погба был нам хорошо известен, мы знали, что это за игрок. Мы предложили ему лучший контракт», – сказал Фергюсон.

В 2012 году «МЮ» продал Погба «Ювентусу», а прошлым летом выкупил обратно у туринского клуба за рекордную сумму в 89 млн фунтов.

Ранее Фергюсон уже критиковал Райолу на страницах своей автобиографии. «Есть один или два агента, которые мне не нравятся. Мино Райола – один из них», – заявил он в книге.

Алекс Фергюсон: «Мы не поладили с Райолой, и это привело к уходу Погба»