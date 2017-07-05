Алекс Фергюсон о «МЮ» и Погба в 2012 году: «У него был плохой агент. Райола – мешок с дерьмом»
Бывший тренер «МЮ» Алекс Фергюсон подверг критике известного футбольного агента Мино Райолу, представляющего, в частности, интересы полузащитника Поля Погба.
«Почему никто не мог признать неоспоримый талант Погба? У него был плохой агент. Мешок с дерьмом.
Погба был нам хорошо известен, мы знали, что это за игрок. Мы предложили ему лучший контракт», – сказал Фергюсон.
В 2012 году «МЮ» продал Погба «Ювентусу», а прошлым летом выкупил обратно у туринского клуба за рекордную сумму в 89 млн фунтов.
Ранее Фергюсон уже критиковал Райолу на страницах своей автобиографии. «Есть один или два агента, которые мне не нравятся. Мино Райола – один из них», – заявил он в книге.
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