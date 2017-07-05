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    Алекс Фергюсон о «МЮ» и Погба в 2012 году: «У него был плохой агент. Райола – мешок с дерьмом»

    Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Мино Райола Поль Погба

    Бывший тренер «МЮ» Алекс Фергюсон подверг критике известного футбольного агента Мино Райолу, представляющего, в частности, интересы полузащитника Поля Погба

    «Почему никто не мог признать неоспоримый талант Погба? У него был плохой агент. Мешок с дерьмом.

    Погба был нам хорошо известен, мы знали, что это за игрок. Мы предложили ему лучший контракт», – сказал Фергюсон. 

    В 2012 году «МЮ» продал Погба «Ювентусу», а прошлым летом выкупил обратно у туринского клуба за рекордную сумму в 89 млн фунтов. 

    Ранее Фергюсон уже критиковал Райолу на страницах своей автобиографии. «Есть один или два агента, которые мне не нравятся. Мино Райола – один из них», – заявил он в книге. 

    Алекс Фергюсон: «Мы не поладили с Райолой, и это привело к уходу Погба»

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