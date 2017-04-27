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    Антонио Кассано: «Погба и Балотелли – самые переоцененные игроки. Им очень повезло с агентом»

    Теги Ницца Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Андрес Иньеста Антонио Кассано лига 1 Франция примера Испания Марио Балотелли Мино Райола Поль Погба Хамес Родригес

    Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением, кого он считает самыми переоцененными футболистами современности.

    «Три самых переоцененных игрока? Погба, Хамес Родригес и Балотелли.

    Стоит ли Погба действительно 120 миллионов евро? Я точно так не считаю. Хамес – 80? Нет. Если он столько стоит, сколько тогда стоил Андрес Иньеста в его годы?

    Что касается Балотелли, то я желаю ему всего наилучшего, и дела во Франции у него складываются довольно неплохо, но ему с Погба очень повезло в жизни – им достался очень хороший агент, Мино Райола. Им обоим он предоставил невероятные возможности.

    Три сильнейших футболиста? Месси – лучший. Всегда. Потом Иньеста. Потом Хави вместе со мной. Да, я все еще остаюсь на подиуме», – сказал Кассано.

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