Антонио Кассано: «Погба и Балотелли – самые переоцененные игроки. Им очень повезло с агентом»
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением, кого он считает самыми переоцененными футболистами современности.
«Три самых переоцененных игрока? Погба, Хамес Родригес и Балотелли.
Стоит ли Погба действительно 120 миллионов евро? Я точно так не считаю. Хамес – 80? Нет. Если он столько стоит, сколько тогда стоил Андрес Иньеста в его годы?
Что касается Балотелли, то я желаю ему всего наилучшего, и дела во Франции у него складываются довольно неплохо, но ему с Погба очень повезло в жизни – им достался очень хороший агент, Мино Райола. Им обоим он предоставил невероятные возможности.
Три сильнейших футболиста? Месси – лучший. Всегда. Потом Иньеста. Потом Хави вместе со мной. Да, я все еще остаюсь на подиуме», – сказал Кассано.
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