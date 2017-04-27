Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением, кого он считает самыми переоцененными футболистами современности.

«Три самых переоцененных игрока? Погба, и Балотелли.

Стоит ли Погба действительно 120 миллионов евро? Я точно так не считаю. Хамес – 80? Нет. Если он столько стоит, сколько тогда стоил в его годы?

Что касается Балотелли, то я желаю ему всего наилучшего, и дела во Франции у него складываются довольно неплохо, но ему с Погба очень повезло в жизни – им достался очень хороший агент, . Им обоим он предоставил невероятные возможности.

Три сильнейших футболиста? Месси – лучший. Всегда. Потом Иньеста. Потом Хави вместе со мной. Да, я все еще остаюсь на подиуме», – сказал Кассано.