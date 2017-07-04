Треть английских фанатов регулярно смотрит незаконные трансляции матчей АПЛ в интернете

Согласно исследованию BBC, болельщики клубов АПЛ регулярно смотрят и устраивают незаконные онлайн-трансляции матчей.

Примерно половина из 1 000 человек, принимавших участие в опросе, признались, что смотрели матчи благодаря неофициальному провайдеру. Чуть более трети делают это как минимум раз в месяц, а каждый пятый из опрошенных – раз в неделю.

В числе прочих причин болельщики назвали такие: друг или член семьи тоже смотрит трансляции матчей в интернете; в интернете качественные стримы; спортивные телевизионные пакеты не устраивают людей соотношением цены и качества.

Треть фанатов не знает, незаконны ли трансляции матчей в интернете, другая треть полагает, что они всегда незаконны.

Напомним, что Sky и BT Sport заплатили рекордные 5,136 миллиарда фунтов за показ матчей АПЛ на протяжении трех лет.

В прошлом сезоне было зафиксировано рекордное падение просмотров игр чемпионата Англии в режиме онлайн за семь лет: у Sky – на 14%, а у BT – на 2%.

Опасность: молодая аудитория очень часто смотрит нелегальные трансляции