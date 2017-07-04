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    Треть английских фанатов регулярно смотрит незаконные трансляции матчей АПЛ в интернете

    Теги премьер-лига Англия телевидение болельщики

    Согласно исследованию BBC, болельщики клубов АПЛ регулярно смотрят и устраивают незаконные онлайн-трансляции матчей.

    Примерно половина из 1 000 человек, принимавших участие в опросе, признались, что смотрели матчи благодаря неофициальному провайдеру. Чуть более трети делают это как минимум раз в месяц, а каждый пятый из опрошенных – раз в неделю.

    В числе прочих причин болельщики назвали такие: друг или член семьи тоже смотрит трансляции матчей в интернете; в интернете качественные стримы; спортивные телевизионные пакеты не устраивают людей соотношением цены и качества.

    Треть фанатов не знает, незаконны ли трансляции матчей в интернете, другая треть полагает, что они всегда незаконны.

    Напомним, что Sky и BT Sport заплатили рекордные 5,136 миллиарда фунтов за показ матчей АПЛ на протяжении трех лет.

    В прошлом сезоне было зафиксировано рекордное падение просмотров игр чемпионата Англии в режиме онлайн за семь лет: у Sky – на 14%, а у BT – на 2%.

    Опасность: молодая аудитория очень часто смотрит нелегальные трансляции

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