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    Валерий Карпин назвал абсурдом выбор Дракслера лучшим игроком Кубка конфедераций

    Теги сборная Германии сборная Чили Валерий Карпин Артуро Видаль Кубок конфедераций Юлиан Дракслер Леон Горетцка Йозуа Киммих

    Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин поделился мнением о присвоении полузащитнику сборной Германии Юлиану Дракслеру звания лучшего футболиста Кубка конфедераций.

    – Драклера назвали лучшим игроком. Они с ума сошли?

    – Типа того, видимо. Магия имен пока работает. То, что мы видели в полуфинале… После такой игры называть Дракслера лучшим игроком турнира – это, по крайней мере, абсурд.

    В той же сборной Германии Киммих на голову сильнее провел турнир, причем на трех разных позициях.

    – Или Леон Горетцка, который стал одним из лучших бомбардиров?

    – Например, да. Тот же Артуро Видаль провел потрясающий турнир. Он тоже заслуживает быть лучшим футболистом Кубка конфедераций, – сказал Карпин в программе «Тотальный разбор».

    «Уже ждем возвращения летом 2018-го». Открытое письмо Юлиана Дракслера

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