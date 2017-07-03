Валерий Карпин назвал абсурдом выбор Дракслера лучшим игроком Кубка конфедераций

Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин поделился мнением о присвоении полузащитнику сборной Германии Юлиану Дракслеру звания лучшего футболиста Кубка конфедераций.

– Драклера назвали лучшим игроком. Они с ума сошли?

– Типа того, видимо. Магия имен пока работает. То, что мы видели в полуфинале… После такой игры называть Дракслера лучшим игроком турнира – это, по крайней мере, абсурд.

В той же сборной Германии Киммих на голову сильнее провел турнир, причем на трех разных позициях.

– Или Леон Горетцка, который стал одним из лучших бомбардиров?

– Например, да. Тот же провел потрясающий турнир. Он тоже заслуживает быть лучшим футболистом Кубка конфедераций, – сказал Карпин в программе «Тотальный разбор».

«Уже ждем возвращения летом 2018-го». Открытое письмо Юлиана Дракслера