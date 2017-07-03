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    Пресс-атташе сборной России: «Конфликты, о которых говорят в прессе, выдуманы, причем весьма непрофессионально»

    Теги Станислав Черчесов сборная России происшествия Кубок конфедераций Игорь Владимиров

    Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров опроверг информацию о конфликте в национальной команде.

    «Сложно комментировать информацию, которая появилась на ровном месте и не имеет под собой никаких оснований.

    За месяц совместного пребывания в период подготовки и проведения Кубка конфедераций команда действительно была одним целым и старалась показать максимальные результаты.

    Все прекрасно видели, что футболисты отдавали себя на поле без остатка, и болельщики это оценили.

    Конфликты, о которых говорит автор, выдуманы, причем весьма непрофессионально. По моей информации, известно это и владельцам издания. Не хотелось бы углубляться в полемику, потому что это бессмысленно и беспредметно», – сказал Владимиров.

    Ранее «Советский спорт» сообщил, что у главного тренера сборной России Станислава Черчесова произошел конфликт с ведущими игроками национальной команды.

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    У Черчесова конфликт с ведущими игроками сборной. Что делать?

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