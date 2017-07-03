Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров опроверг информацию о конфликте в национальной команде.

«Сложно комментировать информацию, которая появилась на ровном месте и не имеет под собой никаких оснований.

За месяц совместного пребывания в период подготовки и проведения Кубка конфедераций команда действительно была одним целым и старалась показать максимальные результаты.

Все прекрасно видели, что футболисты отдавали себя на поле без остатка, и болельщики это оценили.

Конфликты, о которых говорит автор, выдуманы, причем весьма непрофессионально. По моей информации, известно это и владельцам издания. Не хотелось бы углубляться в полемику, потому что это бессмысленно и беспредметно», – сказал Владимиров.

Ранее «Советский спорт» сообщил, что у главного тренера сборной России Станислава Черчесова произошел конфликт с ведущими игроками национальной команды.