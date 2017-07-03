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    Василий Березуцкий: «У меня нет конфликта с Черчесовым. Сборная достойно выступила»

    Теги ЦСКА Василий Березуцкий Станислав Черчесов Премьер-лига Россия сборная России ЧМ-2018 Кубок конфедераций

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий заявил, что у него нет конфликта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

    «Все прекрасно знают, что в марте я принял решение приостановить выступления за национальную команду, так как на 99 процентов провожу последний сезон в футбольной карьере. У меня хорошие отношения с главным тренером Станиславом Черчесовым, и я благодарен ему за то, что он в прошлом году доверил мне роль капитана команды. Но жизнь вносит свои коррективы в профессиональную деятельность.

    Мне не известно о каких-либо конфликтах в команде, поэтому не стоит верить подобной информации. Сборная достойно выступила на Кубке конфедераций, хотя и не вышла из группы. Очень надеюсь, что через год на ЧМ-2018 эту задачу команда выполнит», – сказал футболист.

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