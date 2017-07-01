Легенда сборной Аргентины Диего Марадона высказался о том, мог ли бы он тренировать сборную России.

«Я веду переговоры с командой «Аль-Фуджайра», но, посмотрев на российскую сборную, любому захотелось бы стать ее тренером.

Что бы исправил в игре сборной России? Можно многое улучшить. Я видел матчи с участием российской команды. Не хотел бы критиковать тренера, но мне показалась, что россияне не умеют атаковать. Игроки не знали, когда защищаться, а когда нужно остановить мяч.

Мы увидели, что сборная России не очень уверена в себе. И это во многом зависит от тренера», — сказал Марадона.