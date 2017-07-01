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    Диего Марадона: «Посмотрев на сборную России, любому захотелось бы стать ее тренером»

    Теги Станислав Черчесов сборная России Диего Марадона Кубок конфедераций

    Легенда сборной Аргентины Диего Марадона высказался о том, мог ли бы он тренировать сборную России.

    «Я веду переговоры с командой «Аль-Фуджайра», но, посмотрев на российскую сборную, любому захотелось бы стать ее тренером.

    Что бы исправил в игре сборной России? Можно многое улучшить. Я видел матчи с участием российской команды. Не хотел бы критиковать тренера, но мне показалась, что россияне не умеют атаковать. Игроки не знали, когда защищаться, а когда нужно остановить мяч.

    Мы увидели, что сборная России не очень уверена в себе. И это во многом зависит от тренера», — сказал Марадона.

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