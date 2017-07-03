Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями от победы в Кубке конфедераций, передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

«Я горжусь этой командой, они несколько недель играют вместе. Ребята очень хотели этой победы. Они заслужили конфедераций.

Нам приходилось отбиваться по полной, потому что чилийцы жесткие игроки. Во втором тайме они начали бегать в два раза быстрее, но мы справились.

Мы дрались, чтобы сохранить счет 1:0, и у нас получилось. Это был просто волшебный матч для нашей команды.

До финала чилийцы говорили, что будут лучшей командой. Но Германия осталась лучшей. Мы чемпионы мира, чемпионы Кубка конфедераций.

У нас выиграли молодые игроки. Это уникально для истории немецкого футбола. Думаю, это выдающийся успех. Они не играли в таких матчах, а тут сыграли на высшем уровне.

Чилийская команда очень хорошая – блестящие игроки, с большим опытом, они играют в ведущих клубах мира. Мы почувствовали, что гол у них не идет. Не забьют они! Они пытались играть один на один, у них были красивые голевые моменты, мяч несколько раз чуть не попал в ворота, но у нас тоже были моменты», – сказал Лев.