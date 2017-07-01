Вандал в Уругвае свалил статую Суареса и написал на ней: «Я был на свадьбе Месси, скоро вернусь»
В субботу утром в Уругвае вандал свалил статую нападающего «Барселоны» Луиса Суареса
Инцидент произошел в родном городе 30-летнего футболиста – в Сальто, где в честь него 26 июля 2016 года был установлен монумент.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения уронил статую и оставил записку: «Я был на свадьбе Месси, скоро вернусь».
Нарушителя порядка задержали. Он должен будет возместить ущерб и восстановить статую.
В пятницу Лионель Месси женился на Антонелле Рокуццо в родном городе Росарио.
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