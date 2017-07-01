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    Вандал в Уругвае свалил статую Суареса и написал на ней: «Я был на свадьбе Месси, скоро вернусь»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания происшествия фото Луис Суарес

    В субботу утром в Уругвае вандал свалил статую нападающего «Барселоны» Луиса Суареса

    Инцидент произошел в родном городе 30-летнего футболиста – в Сальто, где в честь него 26 июля 2016 года был установлен монумент.

    Мужчина в состоянии алкогольного опьянения уронил статую и оставил записку: «Я был на свадьбе Месси, скоро вернусь».

    Нарушителя порядка задержали. Он должен будет возместить ущерб и восстановить статую.

    В пятницу Лионель Месси женился на Антонелле Рокуццо в родном городе Росарио.

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