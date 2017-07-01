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    Джанни Инфантино: «Кубок конфедераций был большим успехом. Благодарю Россию, РФС и весь русский народ»

    Теги ФИФА болельщики Джанни Инфантино Кубок конфедераций

    Президент ФИФА Джанни Инфантино высоко отозвался о завершающемся в России Кубке конфедераций-2017.

    «Этот Кубок конфедераций был большим успехом. Со многих точек зрения. Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ. Были сыграны прекрасные матчи, атакующий футбол. Посещаемость стадионов была хорошей – почти 38 тысяч зрителей в среднем на матч. Был прекрасный футбол. Два сильных финалиста.

    Можно поздравить все команды, они показали прекрасный футбол. До Кубка конфедераций мы слышали о проблемах, о том, что в России никому нет дела до футбола. Но матчи были прекрасные, атмосфера тоже. Никаких инцидентов не было – ни расизма, ни хулиганов. Все прошло гладко», – сказал Инфантино.

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